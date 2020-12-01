У нас нет неприкасаемых: Игорь Кобзев о задержании своего экс-министра

Громкий скандал в правительстве Иркутской области с задержанием экс-министра здравоохранения прокомментировал глава региона Игорь Кобзев.
По словам иркутского губернатора, давать правовую оценку и выяснять степень вины любого человека, в том числе и чиновника, могут только органы следствия.
В самом задержании Натальи Ледяевой, по мнению Игоря Кобзева, нет ничего сверхестественного, поскольку "неприкасаемых у нас нет".
К слову, позицию губернатора Иркутской области во власти разделяют далеко не все.
Напомним, что, когда по подозрению в аналогичном преступлении - мошенничестве - был обвинён и задержан депутат от КПРФ Сергей Левченко, сын экс-губернатора Приангарья, лидер партии Геннадий Зюганов грозил "вторым Хабаровском":
Зюганов прокомментировал обыски у Сергея Левченко
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