Ближе к ночи Центральную часть России накроют ледяные дожди. Об этом РИА "Новости" рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В такой ситуации снег станет переходить в мокрый снег, а после — в ледяной и переохлажденный дождь… В Подмосковье ледяной дождь начнется 18 ноября вечером, после 20.00 часов. Первыми под него попадут Волоколамский, Рузский, Можайский, Клинский и Дмитровский районы, а после полуночи, в период с 00.00 до 06.00 часов, ледяной дождь пройдет уже по всему столичному региону и самой Москве. На дорогах, тротуарах, ветках деревьев, линиях электропередачи вероятны отложения льда толщиной 0,5-1,5 миллиметров", — пояснил синоптик.