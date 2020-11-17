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В Москве прогнозируют ледяные дожди

Ближе к ночи Центральную часть России накроют ледяные дожди. Об этом РИА "Новости" рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В такой ситуации снег станет переходить в мокрый снег, а после — в ледяной и переохлажденный дождь… В Подмосковье ледяной дождь начнется 18 ноября вечером, после 20.00 часов. Первыми под него попадут Волоколамский, Рузский, Можайский, Клинский и Дмитровский районы, а после полуночи, в период с 00.00 до 06.00 часов, ледяной дождь пройдет уже по всему столичному региону и самой Москве. На дорогах, тротуарах, ветках деревьев, линиях электропередачи вероятны отложения льда толщиной 0,5-1,5 миллиметров", — пояснил синоптик.

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