Дегтярёв предложил по всей стране устанавливать памятники Путину

Исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв считает, что памятники президенту Владимиру Путину должны быть установлены "везде, где это возможно, по всей стране и особенно в Крыму".

Своё мнение Дегтярёв озвучил в интервью изданию "Знак".

Он заявил, что Путин для России сродни Ивану Грозному и Петру Великому, которые расширили территорию страны.