Исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв считает, что памятники президенту Владимиру Путину должны быть установлены "везде, где это возможно, по всей стране и особенно в Крыму".
Своё мнение Дегтярёв озвучил в интервью изданию "Знак".
Он заявил, что Путин для России сродни Ивану Грозному и Петру Великому, которые расширили территорию страны.
"Я считаю, что мы должны ставить ему памятники везде, где это возможно, — сказал Дегтярев. — Во-первых, в Крыму. Два миллиона человек живы, здоровы и счастливы, потому что они проголосовали на референдуме, и он взял на себя ответственность принять политическое решение."
Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.