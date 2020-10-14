На Европейскую часть России наступает предзимье

С сегодняшнего дня, 15 октября, на Европейской части территории России наступает сезон предзимья.

Об этом сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.

"Прямо с четверга жители центра Европейской России начнут ощущать погодный "разворот": вместо южных потоков будут западные, а потом северо-западные, а затем и северо-северо-западные. Резко понизится температура воздуха — до климатической нормы или даже чуть ниже", — сказал синоптик.

По его словам, в оставшиеся до конца недели дни вероятны кратковременные дожди, которые в выходные — когда ночные температуры будут отрицательными — вероятно, сменит мокрый снег.

"Но не стоит рассчитывать на образование хотя бы временного снежного покрова, так как почва в ещё достаточно прогрета", — предупредил Вильфанд.

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