Врач дал рекомендации по прогулке с детьми в прохладную погоду

Прогулка без шапки в прохладную погоду не может вызвать менингит, если организм не получил возбудителя этой болезни, рассказал врач.

"Для того чтобы заболеть менингитом, надо получить возбудителя этого заболевания. От того, что я просто прошёлся без шапки в прохладную погоду, ничего не будет. Если будет локальное переохлаждение у человека, то вирус немного ослабит иммунитет", — рассказал врач-педиатр Илья Богданов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Доктор также дал рекомендации, как одевать ребёнка на прогулку в прохладную погоду.