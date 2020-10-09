Врач дал рекомендации по прогулке с детьми в прохладную погоду

Прогулка без шапки в прохладную погоду не может вызвать менингит, если организм не получил возбудителя этой болезни, рассказал врач.
"Для того чтобы заболеть менингитом, надо получить возбудителя этого заболевания. От того, что я просто прошёлся без шапки в прохладную погоду, ничего не будет. Если будет локальное переохлаждение у человека, то вирус немного ослабит иммунитет", — рассказал врач-педиатр Илья Богданов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Доктор также дал рекомендации, как одевать ребёнка на прогулку в прохладную погоду.
"Выводить маленького ребёнка на улицу можно, даже если у него зафиксирована небольшая температура. В этом случае следует ориентироваться на самочувствие ребёнка. Если он встретился с вирусом и после этого получил локальное переохлаждение, могут быть неприятности. В сильный мороз с отмороженными ушами совсем неприятно, поэтому шапку лучше надеть. Надо с умом, но без фанатизма", — резюмировал врач.
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