Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв считает, что в паводках в регионе может быть виновна компания Русгидро.

"У меня много вопросов к паводку. Это третий случай за семь лет. У меня есть подозрения, я в этом сейчас разбираюсь, что не во всем виновата погода и не во всем виноваты наши соседи. У меня есть большое желание разобраться, как происходит сброс воды на Бурейской ГЭС, Зейской ГЭС, и почему до того, как "Русгидро" получило контроль за этим процессом, этого не было стихийного бедствия, — вопрос", — пояснил глава региона.

"Готовы помочь прекратить искать виновных среди тех, кто реально работает для снижения негативных воздействий паводка", — ответили в Русгидро.