Дегтярёв: выборы в Хабаровском крае прошли спокойно

Региональные и муниципальные выборы в Единый день голосования в Хабаровском крае прошли спокойно, без нарушений и провокаций.

Об этом сообщил врио губернатора Михаил Дегтярёв.

"Выборы в крае прошли спокойно, без серьёзных нарушений и главное — конкурентно. Я так настраивал краевой избирком ещё в начале своей работы в регионе. Для меня не важна партийная принадлежность победивших кандидатов, важна их поддержка людьми, легитимность. Буду работать со всеми избранными главами и депутатами на развитие Хабаровского края", — написал он в Telegram.

Напомним, что обстановка в Хабаровском крае, по данным СМИ, начала нормализовываться — интерес к протестам, которые там всё ещё продолжаются, заметно угасает.

Читайте также:

Дегтярёв озвучил главную проблему Хабаровского края

Дегтярёв предложил кардинально сократить траты на чиновников