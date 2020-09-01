После месяца работы на должности временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв назвал главную проблему региона.

По его словам, в крае была почти полностью "демонтирована" система государственного управления.

"Главный вывод, не хочу никого обидеть, что здесь, по моим ощущениям, отсутствовала система государственного управления в том виде, в котором она должна быть — с ответственными, контролем, работой с федеральным центром качественной, без заигрываний, но и без критики", — пояснил чиновник.