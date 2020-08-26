Дегтярёв предложил кардинально сократить траты на чиновников

В бюджете Хабаровского края высвободят 7-9 млрд рублей за счет сокращения затрат на чиновников.

"Сегодня на заседании комиссии по стратегическому развитию края решали, где найти дополнительные ресурсы в нашем бюджете. Министры говорят, что денег нет. А вот по оценкам независимых аудиторов, которых я пригласил, в краевой казне мы дополнительно можем высвободить не менее 7-9 млрд, причем не снижая расходы на социальную сферу. Дополнительные средства будут высвобождены за счет сокращения затрат на госаппарат, прозрачных закупок топлива для районов и грамотного подхода к раздаче госгарантий. Будем наводить порядок!", — написал в своем телеграм-канале врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Сославшись на данные краевого Минфина, Дегтярёв заявил, что и без того огромный долг Хабаровского края продолжает расти опережающими тьемпами.