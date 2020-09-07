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На Дону стартовал фестиваль "Российская студенческая весна"

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Самый масштабный молодёжный творческий проект в России в 2020 году — XXVIII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна — весна Победы" стартовал 5 сентября в Ростове-на-Дону — на стадионе "Ростов Арена". 2000 участников до 9 сентября смогут не только ознакомиться с традициями Ростовской области, но и показать свои таланты.

На Дону стартовал фестиваль

Губернатор региона Василий Голубев пожелал участникам творческих побед, а также порекомендовал весело провести время.

"На донской земле живут активные и талантливые молодые люди. Это важнейший трудовой, интеллектуальный и творческий потенциал нашего региона. У нас на молодёжь большие планы. Система высшего образования Ростовской области соответствует самым актуальным требованиям экономики, социальной сферы и науки", — отметил Василий Голубев.

Как сообщили в донском правительстве, в регионе свыше 135 тысяч студентов вузов, в творческую деятельность за 2019 год в рамках регионального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование" было вовлечено порядка 267 тысяч молодых людей.

Выступивший на церемонии открытия замгендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Владислав Даванков отметил, что все участники доказали своими достижениями, что у них есть все основания находиться на фестивале.

Программа, созданная для поддержки и развития студенческого творчества, реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" (нацпроект "Образование"). Свои умения готовы продемонстрировать студенты в возрастной категории от 16 до 30 лет.

На фестивале представлены такие направления, как:

  • "Вокальное" (представлены такие номинации, как "Народное пение", "Лирическое пение", "Рэп", "Бит-Бокс");
  • "Танцевальное";
  • "Мода";
  • "Инструментальное";
  • "Журналистика";
  • "Театральное";
  • "Региональная программа";
  • "Оригинальный жанр";
  • "Видео".

Как отметил и. о. председателя Российского союза молодёжи Павел Красноруцкий, в этом году будет представлено более 800 творческих работ. И отдельное место займут номера, посвященные 75-летию Победы, в связи с этим была даже выделена специальная номинация — "Патриотическая песня".

На открытии выступили лучшие творческие молодежные коллективы региона. На протяжении всех конкурсных дней в фестивале примут участие известные артисты, шоумены, музыканты. Все мероприятия проходят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

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