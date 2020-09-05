Тайфун "Майсак" выбросил на берег Приморья судно, которое местные жители прозвали "корабль-призрак". Сейчас корабль взят под круглосуточную охрану.

Достоверно известно, что судно принадлежит КНДР.

"Северокорейское судно "Кальма-2" с экипажем на борту находилось на рейде вблизи города Находки с прошлого года. Оно было арестовано, команда северокорейских моряков осуждена за незаконную добычу водных биоресурсов. Судно из КНДР оставалось в порту, так как продолжается суд над капитаном… Вчера моряки сходили на берег для проведения процессуальных действий. Судно находится под круглосуточной охраной", — сообщили РИА Новости со ссылкой на собственный источник.