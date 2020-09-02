Население России поддерживает только миграция - эксперт

Количество россиян в этом году уменьшится на 158 тысяч человек. Это максимальное сокращение населения в стране за последние 14 лет.

Об этом пишут СМИ со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей. По оценке экспертов, ситуация начнёт выправляться с 2022 года.

По мнению директора Института демографии ВШЭ Анатолия Вишневского, естественного прироста населения в России действительно нет. Ситуацию может исправить миграция, но в условиях пандемии и закрытых границ этого не происходит.

"Есть две категории мигрантов: постоянные и временные (их называют гастарбайтерами). После развала СССР очень много людей приехало из бывших союзных республик. Они же мигранты, но это бывшие русские или бывшие татары, выходцы из России, вернулись. Поэтому тут миграция имеет значение. В численность населения учитываются те, кто приезжает не просто поработать, а кто переселяется в Россию. Например, по программе переселения соотечественников", — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что естественного прироста населения за счёт рождаемости в России нет с 60-х годов. С тех пор прирост обеспечивается только миграцией. При этом серьёзных мер по привлечению мигрантов в России не предпринимается.

По словам Вишневского, низкая рождаемость — проблема не только России, но и развитых стран. Везде существуют демографические программы, которые помогают не уронить статистику, однако всерьёз это мало влияет на ситуацию.