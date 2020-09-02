Москвичам предлагают поздравить столицу с днём рождения

Москвичи могут поздравить столицу с Днём рождения. Все поздравления опубликуют на сайте мэра города.

В преддверии праздника, который в этом году выпадает на 5 и 6 сентября, тёплые слова Москве и её жителям сказал глава города Сергей Собянин.

"Сердечно поздравляю Вас с Днем города. Нашей любимой столице исполнилось 873 года. На своем веку она многое повидала, но нынешний год вписал одну из самых необычных страниц в историю Москвы. Как и в других городах мира, мы волнуемся за жизнь и здоровье близких, сталкиваемся с такими новыми явлениями, как самоизоляция, социальная дистанция и масочный режим. Но в то же время, в эти дни мы как-то по-особенному ощущаем наше единство. Вновь открываем для себя соучастие и доброту москвичей. И, конечно, чувствуем, как много значат для нас родные и друзья", — написал мэр в своём блоге.

Он призвал москвичей поздравить с праздником своих близких. Для этого можно отправить открытку в социальной сети.

Напомним, что из-за эпидемии коронавируса в этом году массовых торжественных мероприятий в честь Дня Москвы не будет. Локальные праздники пройдут в парках, районных фестивальных площадках.