Москвичи могут поздравить столицу с Днём рождения. Все поздравления опубликуют на сайте мэра города.
В преддверии праздника, который в этом году выпадает на 5 и 6 сентября, тёплые слова Москве и её жителям сказал глава города Сергей Собянин.
"Сердечно поздравляю Вас с Днем города. Нашей любимой столице исполнилось 873 года. На своем веку она многое повидала, но нынешний год вписал одну из самых необычных страниц в историю Москвы.
Как и в других городах мира, мы волнуемся за жизнь и здоровье близких, сталкиваемся с такими новыми явлениями, как самоизоляция, социальная дистанция и масочный режим. Но в то же время, в эти дни мы как-то по-особенному ощущаем наше единство. Вновь открываем для себя соучастие и доброту москвичей. И, конечно, чувствуем, как много значат для нас родные и друзья", — написал мэр в своём блоге.
Он призвал москвичей поздравить с праздником своих близких. Для этого можно отправить открытку в социальной сети.
Напомним, что из-за эпидемии коронавируса в этом году массовых торжественных мероприятий в честь Дня Москвы не будет. Локальные праздники пройдут в парках, районных фестивальных площадках.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.