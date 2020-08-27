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Оперштаб: новые коронавирусные больные есть во всех регионах России

Россия

Все регионы России попали в статистику по новым инфицированным коронавирусом. Случаи заражения есть в 85 регионах страны.

Как сообщает оперативный штаб, у 23% новых заболевших инфекция протекала бессимптомно. Всего в стране за сутки больных COVID прибавилось на 4711 человек.

Возглавляет список антилидеров Москва, где выявлено 637 новых случаев. За сутки в столице скончалось 12 коронавирусных больных, выздоровели 1435 пациентов.

Среди новых выявленных случаев:

🔹42,1% — от 18 до 45 лет;

🔹33,3% — от 46 до 65 лет;

🔹10,8% — от 66 до 79 лет;

🔹6,3% — старше 80 лет;

🔹7,5% — дети.

В Санкт-Петербурге число инфицированных увеличилось на 184 человека, в Подмосковье – на 148, в Нижегородской области – на 134, в Ростовской области – на 128, в Ставропольском крае – на 120, в Свердловской области – на 119, в Волгоградской области – на 112, в Красноярском крае – на 112, в Воронежской области – на 101 человека.

Меньше всего новых заболевших COVID в Чукотском АО (+1), Севастополе (+2), Ненецком АО (+2), Еврейской АО (+3), Чечне (+4).

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