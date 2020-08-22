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Региональный этап конкурса "Цифровой прорыв" стартовал в Южном IT-хабе

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону стартовал региональный этап конкурса "Цифровой прорыв" — это один из проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". 110 IT-команд будут бороться за выход в финал. Также на IT-встрече "Цифровой прорыв 2020. Вызовы, тренды, люди", которая прошла в рамках открытия регионального полуфинала конкурса, представители властей, бизнесмены и эксперты обсудили цифровое развитие Южного Федерального округа.

Самыми актуальными темами для обсуждения стали новые вызовы цифровизации, цифровая трансформация и вовлечение в нее регионов, кадровый потенциал. Представители бизнеса, федеральных и региональных властей в ходе обсуждения определили точки роста, а также барьеры для развития информационных технологий.

Эта встреча стала первой из серии мероприятий, которые пройдут в 8 федеральных округах. Их приоритетная цель — оценить, насколько готовы российские регионы к переходу на цифровое взаимодействие.

"Ростовской области нужны профессионалы цифровой отрасли, чтобы решать целый ряд серьезнейших задач. Уже сейчас мы создаём у себя в регионе необходимую инфраструктуру: аналитический центр управления, центр цифровой трансформации", — рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, пояснив, что регион заинтересован в том, чтобы приблизиться к выполнению национальной цели, сформулированной президентом страны, дабы существенно улучшить жизнь людей.

"В ближайшие 48 часов в Ростове-на-Дону, Южном IT-хабе страны, сосредоточится весь потенциал IT-отрасли России. Здесь в режиме нон-стоп будут соревноваться 110 команд, помогать которым будет целое сообщество экспертов и трекеров — больше 100 человек", — рассказал генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Он пояснил, что в проект "Цифровой прорыв" вовлечены более 4 тысяч отраслевых специалистов из Южного федерального округа. Самое главное, отмечает Комиссаров, участники могут привлечь внимание к себе и своим задумкам, ведь лучшие будут взяты на вооружение.

Команды будут создавать прорывные технологические решения, а предложенные конкурсантам задачи-кейсы будут посвящены развитию цифровой экономики России. Стоит отметить, что 4 из 10 таких заданий подготовлены организациями Ростовской области — это часть взаимодействия между "Цифровым прорывом" и региональной конкурсной площадкой "Ростов-на-Дому. Цифровые лидеры", созданной по инициативе губернатора области.

Руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков отметил, что конкурс поможет IT-специалистам развиваться профессионально. Для испытательных состязаний командам предоставят 10 уникальных кейсов, которые направлены на цифровое развитие региона.

"В 2020 году борьба за таланты и ИТ-компетенции стала острой, как никогда: цифровые специалисты сегодня нужны не только в интернет-отрасли, но и во всех направлениях, испытывающих цифровую трансформацию (бизнес, госуправление, традиционные отрасли экономики, социальная сфера)", — поведал руководитель конкурса "Цифровой прорыв", директор РАЭК Сергей Плуготаренко, отметив, что на конкурсе появится не один региональный стартап с мировым именем.

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