Больше тысячи пациентов с COVID получили плазму для лечения

На 63% снижается риск оказаться на аппарате искусственной вентиляции лёгких у коронавирусных больных, получивших переливание плазмы. Таковы предварительные результаты исследования, проведённого столичными медиками.

Согласно им, тяжелобольные пациенты с COVID, которым переливают донорскую плазму, имеют больше шансов на выздоровление. В среднем вероятность положительного исхода болезни вырастает на 19%.

"В апреле, по рекомендации Клинического комитета, мы начали использовать экспериментальный метод лечения новой коронавирусной инфекции — переливание плазмы с антителами к COVID-19. На сегодняшний день в стационарах города (Москвы — Прим. ред.) иммунную плазму получили уже 1047 пациентов, 686 из них уже выздоровели и выписались из больниц", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее "Правда.Ру" писала, что за сутки в Москве прирост новых инфицированных коронавирусом составил 692 человека. За этот же период в столице скончались 11 пациентов. Выздороветь смогли уже 193 473 москвича с диагнозом "COVID-19", из них за последние сутки — 787 человек.