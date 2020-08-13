В Москве диагноз "коронавирус" за сутки получили ещё 692 человека

Ни одного нового случая не выявлено за сутки в двух регионах России. Нулевой прирост отмечен на Чукотке и в Ненецком автономном округе.

Как сообщает оперативный штаб, среди новых инфицированных коронавирусов у 26,3% не было внешних проявлений болезни. Наибольший прирост новых случаев в Москве. В столице диагноз "коронавирус" получили еще 692 человека. За сутки в городе скончались 11 пациентов, выздороветь смогли 787 коронавирусных больных.

Еще в 12 регионах прирост от ста до двухсот человек. В Свердловской области COVID подхватили 162 местных жителя, в Санкт-Петербурге — 160, в Московской области — 148, в Нижегородской области — 130, в Ростовской области — 125, в Красноярском крае — 121, в Иркутской области — 115, в ХМАО и Омской области — по 108, в Ставропольском крае и Оренбургской области — по 105, в Волгоградской области — 102.

А вот в четырех регионах России за сутки коронавирусом заболели меньше десятка человек: в Севастополе (+2), в Еврейской АО (+2), в Чечне (+5), в Северной Осетии (+8). Всего же в стране за сутки число COVID-инфицированных увеличилось на 5 057 человек. Жертвами инфекции стали еще 124 человека, выздоровели 6 098 пациентов.