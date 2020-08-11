Жители 84 регионов России получили положительные тесты на коронавирус. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.
Как отмечают медики, у 28,4% новых инфицированных не было внешних проявлений инфекции. Больше всего новых случаев в Москве. В столице диагноз "коронавирус" получили еще 694 человек. За сутки скончались от COVID 14 москвичей, выздоровели — 1043 человека.
Среди новых выявленных случаев:
🔹55,6% — от 18 до 45 лет
🔹24,4% — от 46 до 65 лет
🔹7,2% — от 66 до 79 лет
🔹4,5% — старше 80 лет
🔹8,3% — дети
В 13 регионах страны за сутки выявлено меньше двухсот новых коронавирусных больных. Так, в Свердловской области их 168, в Санкт-Петербурге — 157, в Подмосковье — 154, в Ростовской области- 126, в Иркутской области — 124, в Красноярском крае — 122, в Нижегородской области — 119, в Ульяновской области — 115, в Савропольском крае — 111, в Кемеровской области — 109, в ХМАО — 108, в Омской области — 105, в Оренбургской области — 104.
А вот в девяти регионах за последние 24 часа прирост инфицированных составил меньше десятка. В Ненецком АО — один новый случай, в Еврейской АО — четыре, в Севастополе, Северной Осетии, Калмыкии — по пять, в Чечне — шесть, на Алтае — семь, в Карелии — восемь, в Смоленской области — девять.
Всего за минувшие сутки в России зарегистрировано 4 945 новых инфицированных коронавирусом. 130 человек скончались, 6 494 пациента выздоровели.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.