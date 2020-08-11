Почти у трети новых инфицированных нет внешних проявлений COVID

Жители 84 регионов России получили положительные тесты на коронавирус. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Как отмечают медики, у 28,4% новых инфицированных не было внешних проявлений инфекции. Больше всего новых случаев в Москве. В столице диагноз "коронавирус" получили еще 694 человек. За сутки скончались от COVID 14 москвичей, выздоровели — 1043 человека.

Среди новых выявленных случаев:

🔹55,6% — от 18 до 45 лет

🔹24,4% — от 46 до 65 лет

🔹7,2% — от 66 до 79 лет

🔹4,5% — старше 80 лет

🔹8,3% — дети

В 13 регионах страны за сутки выявлено меньше двухсот новых коронавирусных больных. Так, в Свердловской области их 168, в Санкт-Петербурге — 157, в Подмосковье — 154, в Ростовской области- 126, в Иркутской области — 124, в Красноярском крае — 122, в Нижегородской области — 119, в Ульяновской области — 115, в Савропольском крае — 111, в Кемеровской области — 109, в ХМАО — 108, в Омской области — 105, в Оренбургской области — 104.

А вот в девяти регионах за последние 24 часа прирост инфицированных составил меньше десятка. В Ненецком АО — один новый случай, в Еврейской АО — четыре, в Севастополе, Северной Осетии, Калмыкии — по пять, в Чечне — шесть, на Алтае — семь, в Карелии — восемь, в Смоленской области — девять.

Всего за минувшие сутки в России зарегистрировано 4 945 новых инфицированных коронавирусом. 130 человек скончались, 6 494 пациента выздоровели.