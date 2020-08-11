Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Приватизацию имущества в Хабаровском крае приостановили
Широков избил судью во время любительского матча
Жители Белоруссии остаются без Интернета
Россиян предупредили о закупорке сосудов из-за COVID-19
Сторонница Тихановской всё ещё находится в Минске
Археологи обнаружили отравленные стрелы возрастом 72 тыс. лет
Дёгтярев нашел причину недовольства хабаровчан
Кусто спрогнозировал скорое исчезновение пингвинов в Антарктиде
Эксперт назвал места, где опасно расплачиваться банковской картой

Почти у трети новых инфицированных нет внешних проявлений COVID

Россия

Жители 84 регионов России получили положительные тесты на коронавирус. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Как отмечают медики, у 28,4% новых инфицированных не было внешних проявлений инфекции. Больше всего новых случаев в Москве. В столице диагноз "коронавирус" получили еще 694 человек. За сутки скончались от COVID 14 москвичей, выздоровели — 1043 человека.

Среди новых выявленных случаев:

🔹55,6% — от 18 до 45 лет

🔹24,4% — от 46 до 65 лет

🔹7,2% — от 66 до 79 лет

🔹4,5% — старше 80 лет

🔹8,3% — дети

В 13 регионах страны за сутки выявлено меньше двухсот новых коронавирусных больных. Так, в Свердловской области их 168, в Санкт-Петербурге — 157, в Подмосковье — 154, в Ростовской области- 126, в Иркутской области — 124, в Красноярском крае — 122, в Нижегородской области — 119, в Ульяновской области — 115, в Савропольском крае — 111, в Кемеровской области — 109, в ХМАО — 108, в Омской области — 105, в Оренбургской области — 104.

А вот в девяти регионах за последние 24 часа прирост инфицированных составил меньше десятка. В Ненецком АО — один новый случай, в Еврейской АО — четыре, в Севастополе, Северной Осетии, Калмыкии — по пять, в Чечне — шесть, на Алтае — семь, в Карелии — восемь, в Смоленской области — девять.

Всего за минувшие сутки в России зарегистрировано 4 945 новых инфицированных коронавирусом. 130 человек скончались, 6 494 пациента выздоровели.

Последние материалы
Широков избил судью во время любительского матча
Жители Белоруссии остаются без Интернета
Россиян предупредили о закупорке сосудов из-за COVID-19
Сторонница Тихановской всё ещё находится в Минске
Археологи обнаружили отравленные стрелы возрастом 72 тыс. лет
Дёгтярев нашел причину недовольства хабаровчан
Кусто спрогнозировал скорое исчезновение пингвинов в Антарктиде
Эксперт назвал места, где опасно расплачиваться банковской картой
Оппоненты Лукашенко не признали результаты выборов
Глава МИД Германии заявил о важности отношений с Россией
Популярное
Новости Белоруссии
NEXTA: Лукашенко готовится покинуть Белоруссию

Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.

NEXTA: Лукашенко готовится покинуть Белоруссию
В Белоруссии начинаются забастовки на предприятиях
Новости Белоруссии
В Белоруссии начинаются забастовки на предприятиях
Новости Белоруссии
Протест в Белоруссии перешел в ожесточённую схватку с ОМОНом
Бывший СССР
Жириновский: Лукашенко "проиграл страну"
Усам Оздемиров Дотации регионам не решили проблему неравенства Усам Оздемиров Руслан Веснянко Пётр Порошено: попытка №2? Руслан Веснянко Игорь Буккер Документальный фильм ужасов Третьего рейха Игорь Буккер
Комментарии
Дмитрий Болкунец рассказал, как изменится курс Белоруссии после выборов
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Польский фактор: на что рассчитывает Варшава в Белоруссии
Валерий Карбалевич: белорусы травмированы, как после гражданской войны
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Светлана Разворотнева: для решения жилищной проблемы нужны новые инструменты
Светлана Разворотнева: для решения жилищной проблемы нужны новые инструменты
Григорий Прутцков: нужно ли сегодня высшее образование?
Польский фактор: на что рассчитывает Варшава в Белоруссии
Тихановская не будет участвовать в протестах
Как Лукашенко выиграл выборы и проиграл страну
Что мешает отвечать соразмерно на провокации США?
Как Лукашенко выиграл выборы и проиграл страну
Как Лукашенко выиграл выборы и проиграл страну
Женский алкоголизм: как лечиться? Разговор с наркологом
Валерий Карбалевич: белорусы травмированы, как после гражданской войны
Удивительные предсказания Нострадамуса, которые сбылись
Светлана Разворотнева: для решения жилищной проблемы нужны новые инструменты
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ