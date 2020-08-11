Коронавирус в России: за сутки меньше пяти тысяч новых случаев

Число новых случаев заражения коронавирусом в России снижается. А вот количество летальных исходов растет.

Так, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 4 945 новых инфицированных COVID. Накануне их было 5118 человек, днем ранее — 5189. Всего в стране выявлено 897 599 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает оперативный штаб, за последние 24 часа в стране скончались от COVID 130 россиян. Вчера их было 70, накануне — 77 летальных исходов. Всего с начала эпидемии жертвами опасной инфекции в России стали 15 131 пациент.

Выздороветь смогли уде 703 175 человек. Из них за последние сутки — 6 494 пациента.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков остаются 239 495 человек. Проведено уже свыше 31 миллиона тестов на коронавирус. Из них за последние сутки — 177 тысяч тестов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что антиоксидант, содержащийся в вине, может смягчить тяжесть коронавируса. Антиоксидант ресвератрол также содержится в арахисе и фисташках, некоторых темных ягодах. Как отметили ученые, которые проводят эксперименты, исследование находится в самой начальной стадии.