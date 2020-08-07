Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Десять самолётов и свой газопровод задекларировал депутат в Сургуте
Бахрейн готов заключить контракт на закупку российской вакцины от COVID
Польша намерена помочь Украине вернуть Крым
"Сочи" может выпустить на поле не более двух футболистов "Зенита"
Дегтярёв навестит молодожёнов, под которыми рухнул мост при фотосессии
Кадыров стал получать в 20 раз больше
Лавовые туннели на Марсе могут стать домами для колонистов
"Зенит" отдал в "Сочи" Мамману, за которого заплатил 16 млн
Повысить максимальную скорость на дорогах России предложил Минтранс

В волонтерское движение школьников Москвы входят более 35 тысяч человек

Россия » Центр » Москва

Сегодня в организациях московской системы образования волонтерской деятельностью занимаются более 35 тысяч человек в 323 отрядах. В подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы учреждениях волонтерское движение с 2016 года координирует Московский центр "Патриот.Спорт".

"Уникальность проекта состоит в том, что работа ведется с детьми от семи лет с включением родителей и руководителей волонтерских отрядов. Центр разрабатывает цикл образовательных программ для руководителей волонтерских отрядов, которые помогут выстраивать работу в отряде более эффективно", — говорит первый заместитель директора центра "Патриот.Спорт" Игорь Мельниченко.

Информация о деятельности волонтерского движения системы образования столицы аккумулируется на интернет-портале http://volonter.msk.ru/. Основными направлениями волонтерской деятельности являются:

  • социальное,
  • патронатное,
  • экологическое,
  • спортивное и профессиональное волонтерство,
  • а также киберволонтерство и медиа-волонтерство.

Социальными партнерами движения выступают ресурсный центр "Мосволонтер", Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и "Волонтеры-медики", Российское движение школьников, Московское отделение Российского военно-исторического общества, Департаменты правительства Москвы и подведомственные им учреждения

"Тема воспитания никогда со школьной повестки не уходила. Но сегодня воспитание стало не просто задачей школы — воспитание социально-ответственной личности стало национальной целью. Это накладывает определенную ответственность. Наша обязанность — помочь ребятам реализовать свою потребность быть полезными. А эта потребность очень высока", — отметил на селекторном совещании образовательного ведомства столицы руководитель Департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков.

Также в Москве идет создание единой электронной книжки волонтера. По словам Игоря Мельниченко, это мобильное приложение для быстрой и удобной регистрации на интересующие мероприятия, а также единая платформа учета волонтерских отрядов и количества волонтеров.

Последние материалы
В Якутии добыли крупнейший российский цветной алмаз
Как россиянам продают номера в закрытых турецких отелях
Десять самолётов и свой газопровод задекларировал депутат в Сургуте
Юрист Алексеев объяснил, что делать России после интервью Родченкова
Бахрейн готов заключить контракт на закупку российской вакцины от COVID
Адвокат рассказал, что вызывает недоумение в линии защиты Михаила Ефремова
Польша намерена помочь Украине вернуть Крым
"Сочи" может выпустить на поле не более двух футболистов "Зенита"
Дегтярёв навестит молодожёнов, под которыми рухнул мост при фотосессии
Кадыров стал получать в 20 раз больше
Популярное
Новости Белоруссии
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко

Состояние здоровья Александра Лукашенко вызывает в последнее время озабоченность. Её разделяет врач-психиатр, психотерапевт, психолог Александр Федорович.

Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Новости Белоруссии
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Новости Белоруссии
В Сети опубликован план белорусского Майдана
Российский шоу-бизнес
Нюшу призвали быть скромнее на фотографиях
Василий Амирджанов Митингофобия властей создает проблемы государству Василий Амирджанов Игорь Буккер Заметки о писателе, которого едва не казнили за книгу Игорь Буккер Руслан Веснянко Зеленский хочет ввести цензуру СМИ, но Разумков и журналисты против Руслан Веснянко
Комментарии
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Билл Гейтс рассказал о "катастрофе страшнее коронавируса"
Как сделать, чтобы армяне и азербайджанцы не громили российские города
Как сделать, чтобы армяне и азербайджанцы не громили российские города
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Разрыв с Белоруссией будет стоит РФ $20 миллиардов
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Народ Белоруссии выберет президента, которого заслуживает
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ