В волонтерское движение школьников Москвы входят более 35 тысяч человек

Сегодня в организациях московской системы образования волонтерской деятельностью занимаются более 35 тысяч человек в 323 отрядах. В подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы учреждениях волонтерское движение с 2016 года координирует Московский центр "Патриот.Спорт".

"Уникальность проекта состоит в том, что работа ведется с детьми от семи лет с включением родителей и руководителей волонтерских отрядов. Центр разрабатывает цикл образовательных программ для руководителей волонтерских отрядов, которые помогут выстраивать работу в отряде более эффективно", — говорит первый заместитель директора центра "Патриот.Спорт" Игорь Мельниченко.

Информация о деятельности волонтерского движения системы образования столицы аккумулируется на интернет-портале http://volonter.msk.ru/. Основными направлениями волонтерской деятельности являются:

социальное,

патронатное,

экологическое,

спортивное и профессиональное волонтерство,

а также киберволонтерство и медиа-волонтерство.

Социальными партнерами движения выступают ресурсный центр "Мосволонтер", Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и "Волонтеры-медики", Российское движение школьников, Московское отделение Российского военно-исторического общества, Департаменты правительства Москвы и подведомственные им учреждения

"Тема воспитания никогда со школьной повестки не уходила. Но сегодня воспитание стало не просто задачей школы — воспитание социально-ответственной личности стало национальной целью. Это накладывает определенную ответственность. Наша обязанность — помочь ребятам реализовать свою потребность быть полезными. А эта потребность очень высока", — отметил на селекторном совещании образовательного ведомства столицы руководитель Департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков.

Также в Москве идет создание единой электронной книжки волонтера. По словам Игоря Мельниченко, это мобильное приложение для быстрой и удобной регистрации на интересующие мероприятия, а также единая платформа учета волонтерских отрядов и количества волонтеров.