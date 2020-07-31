Как сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУМВД России по Краснодарскому краю, водителю не понравилось поведение маленьких детей.
Между водителем BlaBlaCar и многодетной матерью возник конфликт, в ходе которого мужчина выволок пассажиров из автомобиля и продолжил путь в одиночку.
Известно, что инцидент произошел вблизи посёлка Лазаревского. По данному факту правоохранительными органами будет выполнена проверка.
"Водителя установили, с ним связались", — рассказал собеседник агентства.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".