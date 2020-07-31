Водитель BlaBlaCar высадил пассажирку с детьми по дороге в Сочи

Как сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУМВД России по Краснодарскому краю, водителю не понравилось поведение маленьких детей.

Между водителем BlaBlaCar и многодетной матерью возник конфликт, в ходе которого мужчина выволок пассажиров из автомобиля и продолжил путь в одиночку.

Известно, что инцидент произошел вблизи посёлка Лазаревского. По данному факту правоохранительными органами будет выполнена проверка.