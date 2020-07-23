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Дегтярев: коечный фонд Хабаровского края на пределе

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

Снимать введенные из-за эпидемии коронавируса ограничения в Хабаровском крае пока не планируют. Наоборот, местные власти не исключают возврата тех, что уже сняты.

По словам врио губернатора региона Михаила Дегтярева, ситуация довольно напряженная.

"Осмотрели краевую больницу, где находится много тяжелых пациентов с коронавирусом. Коечный фонд у нас практически на пределе в крае, в этой связи мы будем принимать решения по дополнительному развертыванию коечного фонда. Вчера разговаривали с Минздравом. Будем у министра запрашивать дополнительные аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты. Есть договоренность с правительством Москвы. Возможно, еще в Москве возьмем специалистов, оборудование и СИЗ", — заявил глава региона.

При этом сохраняется высокий риск роста заболеваемости коронавирусом. Поэтому возможно ужесточение режима ограничений.

"Те, кто пытается высказывать, что это связано с голосованием за поправки в Конституцию — глупость. Голосование было по всей стране, а рост в Хабаровском крае. Возможно, он связан с тем, что люди не соблюдают дистанцию и меры, которые Роспотребнадзор рекомендовал. Возможно ужесточение. Но решение пока не принято", — пояснил Дегтярев.

Сейчас в Хабаровском крае создано 1620 коек, тогда как запланировано было лишь 658. И все равно их запас скоро будет исчерпан.

Ранее "Правда.Ру" писала, что власти Карелии вновь ужесточили ограничительные меры, которые ранее были сняты.

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