В Карелии вновь ужесточают ограничения

Количество участников массовых мероприятий сократили в Карелии. Теперь их может быть не больше двух десятков.

Такое решение приняли власти республики.

"Это временная мера, на которую мы пошли из-за отсутствия устойчивого снижения заболеваемости в Карелии. Друзья, благодаря вашей сознательности в республике уже сняты многие ограничения. Но, несмотря на то что за последний месяц число выздоровевших стало чаще превышать число заболевших, расслабляться пока рано. Будьте внимательны к своему здоровью, к самочувствию родных и близких, особенно пожилого возраста", — написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети.

Он указал, что пенсионеры старше 65 лет, которые продолжают работать, могут оформить электронные больничные. Они будут действовать в период с 27 июля по 9 августа.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Минздраве подтвердили возможность заболеть коронавирусом дважды. Как отметил глава ведомства Михаил Мурашко, такое случается нечасто и у людей с определенными особенностями иммунной системы.