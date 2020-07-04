В Красноярске загорелось кафе на территории гостиничного комплекса "Каштак".
"Поступило сообщение о загорании в гостиничном комплексе "Каштак"", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС по Красноярскому краю.
По информации ведомства, горела крыша отдельностоящего кафе на территории, принадлежащей гостинице.
Уточняется, что пожар уже локализован, во время происшествия никто не пострадал.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.