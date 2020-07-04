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Пожарные локализовали пожар в гостиничном комплексе Красноярска

Россия » Сибирь » Красноярск

В Красноярске загорелось кафе на территории гостиничного комплекса "Каштак".

"Поступило сообщение о загорании в гостиничном комплексе "Каштак"", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС по Красноярскому краю.

По информации ведомства, горела крыша отдельностоящего кафе на территории, принадлежащей гостинице.

Уточняется, что пожар уже локализован, во время происшествия никто не пострадал.

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