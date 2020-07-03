Сотрудники ГИБДД предупредили о "плохих" дорогах на Кубани

Больше 38 тысяч машин в сутки приезжает в Краснодарский край. Данные на 1 июля озвучили в ГИБДД.

При этом местные дороги рассчитаны максимум на шесть тысяч автомобилей в сутки. В результате наплыва гостей из других регионов возникают заторы. Так, самыми загруженными сейчас участками являются отрезок от Горячего ключа до Туапсе (трасса М-4 "Дон"), участок от Славянска-на-Кубани до поселка Светлый путь Ленина (дорога в сторону Крыма).

"В режиме перегрузки, с возможным образованием заторовых ситуаций в летний сезон, функционируют участки дорог, ведущих в направлении городов Сочи, Новороссийска. В первую очередь это трехполосные участки автодороги М-4 "Дон" от города Горячий Ключ до посёлка Джубга, автодорога федерального значения А-147 "Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия" от поселка Джубга до Туапсе, а также в границах Лазаревского района города Сочи", — рассказали РИА Новости в отделе пропаганды кубанского УГИБДД.

Дорожные полицейские советуют водителям в пути использовать онлайн-навигаторы.

Ранее "Правда.Ру" писала, что средняя стоимость тура не неделю на популярных российских направлениях в настоящее время составляет от 25 до 30 тысяч рублей на двоих человек. В эту сумму включены транспортные расходы и оплата гостиницы.