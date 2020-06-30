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Названа средняя цена отдыха на российских курортах

Туризм » Путешествия

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин сообщил, что отдых на российских курортах не подорожал — цены такие же, как и в прошлом году.

По его словам, средняя стоимость тура не неделю на популярных российских направлениях в настоящее время составляет от 25 до 30 тысяч рублей на двоих человек. В эту сумму включены транспортные расходы и оплата гостиницы.

Многие турагентства предлагаются своим клиентам, которые купили туры за границу, поменять их на поездки по России. Такая практика имеет место быть в тех случаях, когда клиент хочет отдохнуть именно в ближайшее время.

"Когда откроется международное сообщение, пока не вполне ясно", — добавил Горин.

Также стало известно, что на фоне пандемии снизились цены на авиабилеты по многим направлениям. Так, согласно данным "Туту.ру", стоимость билетов из Москвы в Симферополь и обратно упала до 10,8 тысяч рублей, что на 27% дешевле, чем в прошлом году. Направление Москва — Сочи тоже стало доступнее, его стоимость упала на 34% и составляет 8,5 тысяч рублей. Стоимость перелета из столицы в Анапу будет составлять 7,9 тысяч рублей, что на 39% ниже, чем было в прошлом году.

Ранее эксперт объяснил высокие цены на отдых в Крыму.

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