Глава УИК в Северном Тушине заразилась коронавирусом

Председатель избирательной комиссии в Северном Тушине узнала о своем заражении коронавирусом в день голосования по поправкам к Конституции. Она сразу уехала домой на режим самоизоляции, участок после проведенной дезинфекции продолжил работать.

Об этом сообщил РИА "Новости" заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут

"Последний тест на наличие инфекции она сдала накануне дня голосования, 30 июня, он оказался положительным", — рассказал зампред Мосгоризбиркома.

Заболевание проходит бессимптомно.