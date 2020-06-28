Детские сады привыкают к новом условиям работы после коронавирусной пандемии.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о трудностях адаптации, которые придется преодолеть сотрудникам детских учреждений.
"Сейчас происходит период адаптации", — рассказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Педагогам и воспитателям необходимо соблюдать масочный режим, проводить дезинфекцию всех помещений, а также разделить воспитанников на небольшие группы в целях избежания распространения инфекции.
Актер Михаил Ефремов попросил своего адвоката Эльмана Пашаева сделать "политическое заявление" от его имени.