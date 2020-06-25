Почти 200 иностранцев вернутся на работу в Россию

Высококвалифицированные специалисты-иностранцы, которые имеют разрешение на работу в нашей стране, смогут въехать в Россию. Разрешение будет однократным.



Решение частично снять ограничение на въезд иностранцев приняли в правительстве России.

"Такой перечень в ФСБ и МВД России должны направить федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг иностранного специалиста. Обязательное условие — указание пункта пропуска, через который работник планирует совершить въезд в страну, и даты прибытия", — сообщает пресс-служба кабинета министров.

Ожидается, что в Россию приедут больше 190 иностранцев, которые уже получили разрешение на въезд в РФ. Вместе с этими специалистами приедут и их семьи. Им предстоит пройти двухнедельный карантин.

Когда же произойдет полное открытие границ, пока не утоняется. Как пояснил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение должен принять правительственный штаб, опираясь на рекомендации санитарных врачей и эпидемиологов.