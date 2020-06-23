Мэр Хабаровска завтра вернется на работу

Три недели болел коронавирусом мэр Хабаровска. Завтра он возвращается на работу.

Недомогание Сергей Кравчук почувствовал в начале июня. Его проверили на коронавирус, анализы подтвердили болезнь. Хабаровского градоначальника доставили в больницу. Вместе с ним на больничной койке из-за COVID-19 оказалась и супруга.

Сейчас он уже чувствует себя лучше. Тесты на коронавирус отрицательные, а, значит, Сергей Кравчук излечился от инфекции.

"Сергей Анатольевич выздоровел, он выписан из больницы и завтра выходит на работу", — рассказали в мэрии Хабаровска.

В Хабаровском крае за время эпидемии коронавирус диагностировали у более чем 3,5 тысячи местных жителей. Жертвами заболевания стали 23 человека. Свыше 1,8 тысячи человек победили COVID-19.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Хабаровском крае намерены использовать московский опыт по снятию ограничительных мер. Их отменяют поэтапно, чтобы не вызвать новой вспышки коронавируса. 11 июня в регионе был снят режим самоизоляции. В это же время начали работать детские сады и поликлиники.