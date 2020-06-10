Краевое правительство Хабаровского края сообщило об использовании опыта столичных властей при снятии ограничительных мер, которые были приняты из-за коронавируса.

"Смягчение режима самоизоляции по поручению губернатора Сергея Фургала в Хабаровском крае начнется уже на этой неделе. В поэтапный план войдут предложения бизнес-сообщества края, которое рекомендует использовать опыт Москвы, где снятие ограничений уже началось с 9 июня", — говорится в сообщении.