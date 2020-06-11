Пресс-служба кабмина сообщила о том, что премьер-министр Михаил Мишустин продлил возможность получения пособия по безработице еще на три месяца.
"Безработные граждане получат дополнительную помощь от государства. Постановление об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Так, на три месяца продлевается возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты", — говорится в сообщении.
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