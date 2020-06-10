В пресс-службе городского управления МВД сообщили о применении силы к жительнице Сургута, которая отказывалась пойти домой несмотря на действие режима самоизоляции.

"Одна из горожанок стала снимать происходящее на камеру своего телефона, при этом умышленно сбила с груди полицейского служебный видеорегистратор, пытаясь повредить его ногами.

Полицейский предупредил, что если она не прекратит агрессивные действия в его адрес, то к ней будет применена физическая сила, после чего гражданка предприняла попытку скрыться с места происшествия, но была задержана и в дальнейшем доставлена в отдел полиции", — сказал собеседник агентства.