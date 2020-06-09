Путин назвал ситуацию в Ростовской области "позитивной"

Уровень безработицы в начале года в Ростовской области снизился. Это один из позитивных показателей региона.

Оценку Ростовской области и региональным властям выставил президент Владимир Путин.

"В целом ситуация развивается позитивно. В целом. Растет промышленное производство, причем хорошими темпами, вы упомянули и об обороте внешней торговли, что является результатом производственной деятельности. Увеличивается валовый региональный продукт, долговая нагрузка на бюджет вполне приемлема", — отметил глава государства в ходе дистанционной встречи с губернатором области Василием Голубевым.

При этом Путин подчеркнул, что ряд вопросов, на которые нужно обязательно обратить внимание, все же остается. Среди них, например, социальная инфраструктура, инвестиции и демография, здравоохранение.

Голубев, в свою очередь, попросил президента выделить региону 400 миллионов рублей на медицинскую технику. Сейчас в Ростовской области строят первую специализированную инфекционную больницу, которую должны возвести до конца года. А вот средств на ее оснащение не хватает.