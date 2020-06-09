Уровень безработицы в начале года в Ростовской области снизился. Это один из позитивных показателей региона.
Оценку Ростовской области и региональным властям выставил президент Владимир Путин.
"В целом ситуация развивается позитивно. В целом. Растет промышленное производство, причем хорошими темпами, вы упомянули и об обороте внешней торговли, что является результатом производственной деятельности. Увеличивается валовый региональный продукт, долговая нагрузка на бюджет вполне приемлема", — отметил глава государства в ходе дистанционной встречи с губернатором области Василием Голубевым.
При этом Путин подчеркнул, что ряд вопросов, на которые нужно обязательно обратить внимание, все же остается. Среди них, например, социальная инфраструктура, инвестиции и демография, здравоохранение.
Голубев, в свою очередь, попросил президента выделить региону 400 миллионов рублей на медицинскую технику. Сейчас в Ростовской области строят первую специализированную инфекционную больницу, которую должны возвести до конца года. А вот средств на ее оснащение не хватает.
"На эти цели в областном бюджете мы запланировали, эти деньги есть в наличии — 2,6 миллиарда рублей. Я, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к вам с просьбой поддержать нашу инициативу и поручить правительству РФ рассмотреть возможность выделения финансовых средств на оснащение специализированной инфекционной больницы необходимым медицинским оборудованием.
Мы оцениваем объем финансирования средств для этого до 400 миллионов рублей", — попросил Василий Голубев.
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