Почти девять тысяч новых коронавирусных больных в России

Еще 8985 человек в России получили диагноз "коронавирус". Статистику за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Сообщается, что среди новых инфицированных лишь у 36,6% были клинические проявления болезни. Накануне в России было зарегистрировано 8984 новых случая заболевания.

От COVID-19 скончались 112 россиян. Днем ранее жертв было 134. Всего в стране с начала эпидемии скончались 5971 человек.

Выздороветь за сутки смогли 3957 инфицированных. Всего их уже 230 688 человек.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 476 658 случаев заболевания коронавирусом.

Врачи провели уже больше 13 миллионов тестов на COVID-19. Из них за последние сутки — 294 тысячи. Под наблюдением медиков остаются 320 тысяч россиян.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что детям, которые переболели коронавирусом, делать прививки от других заболеваний можно через одну-две недели. По мнению врачей, у большинства несовершеннолетних COVID-19 протекает в легкой форме, поэтому при планировании прививок нужно руководствоваться теми же рекомендациями, что и при ОРВИ.

Между тем врачи сообщают об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке. Сейчас медицинские учреждения уже работают в штатном режиме, в стационарах остались только те пациенты, у которых ослаблен иммунитет.