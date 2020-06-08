Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке

Русскоязычный врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, заявил о том, что медицинские учреждения уже работают в обычном режиме, так как число зараженных коронавирусом в отделении резко уменьшилось.

Врач сообщил, что в больнице находятся только пациенты, у которых ослаблен иммунитет, и у кого стали проявляться признаки вторичных инфекций.

В общем, по словам специалиста, клиника работает в привычном режиме, а врачи узких специальностей приступили к выполнению своих обязанностей.

Кроме того, увеличилось количество пациентов с другими заболеваниями, такими как панкреатит, тромбоэмболия и другие.

Пинелис рассказал, что раньше между койками зараженных COVID-19 приходилось планировать маршрут, а сейчас отделение для инфицированных постепенно возвращается к профильной деятельности.

"Нековидное" приемное отделение, стоявшее практически пустым все два месяца эпидемии, поражает цветистым разнообразием", — сообщил он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как нью-йоркское метро заражает Америку COVID-19.