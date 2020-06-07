Замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщил о том, что российские колледжи с первого сентября должны начать свою работу и привыкать к условиям пандемии.
"Колледжи однозначно должны начать работу с 1 сентября. В колледжах, помимо профессиональных компетенций, формируется и культура организации рабочего места и процесса, техники безопасности. Колледжи должны научиться работать в любых условиях", — заявил Глушко в эфире радио "Комсомольская правда".
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.