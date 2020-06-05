Уральское следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о госпитализации жительницы Магнитогорска, которая пыталась сделать фотографию на крыше вагона-цистерны. Девушка получила травму от удара током.
"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СКРФ проводится процессуальная проверка по факту травмирования током высокого напряжения на 8-м пути парка железнодорожной станции "Магнитогорск-Грузовой" Южно-Уральской железной дороги 14-летней девушки", — говорится в сообщении.
Белоруссию могут ждать новые европейские санкции Лукашенко будет просить помощь у России. Но может получиться так, что в 2020 пройдут последние "его" выборы...