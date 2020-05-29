В пресс-службе МВД сообщили агентству РИА "Новости" о вооруженном конфликте двух жителей Москвы.
"По предварительной информации, в районе Солнцева, на улице Богданова произошел конфликт между гражданами, в ходе которого один из участников произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия", — сказал собеседник агентства.
Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.
Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев высказал свою позицию о том, что Хабиб Нурмагомедов мог бы стать главой Дагестана. Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что нынешний глава республики Владимир Васильев может покинуть пост, а чемпион UFC мог бы стать его заменой.
"Я не могу рассуждать об этом. У меня нет таких знаний, чтобы говорить, что вот это вот так было бы, а это так. Чтобы управлять нужно учиться, получать специальное образование, быть управленцем. А быть хорошим спортсменом — не значит быть хорошим управленцем. Нужно иметь опыт, опыт управления организациями", — приводит "СЭ" слова Минеева.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о возвращении к обычной работе пяти столичных стационаров.
"Было принято решение вчера о том, что мы выводим от работы с коронавирусными больными и возвращаем в нормальную жизнь для приема экстренных и плановых больных пять городских стационаров с общей коечной мощностью три тысячи.
Более того, мы обратились к нашим федеральным коллегам с предложением ряду их больниц также вернуться в нормальную жизнь", — рассказала Ракова в эфире Первого канала.
Глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил агентству РИА "Новости" о том, что с 1 июня в столице ношение перчаток станет необязательным. Однако масочный режим никто не отменял.
"На улице перчатки носить необязательно, а маски носить обязательно. В помещении, в кабинете, если вы работаете один, то это необязательно, а если вы работаете в коллективе, пришли в магазин или в транспорт, нужно носить и то, и другое. Если вы из метро до офиса идете в маске, да, можно без перчаток", — сказал Немерюк.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слухи о том, что у него есть личный самолет для полетов в Москву.
"Мне прислали сообщения, в которых пишут, что я вылетел в Москву, и что я на день-два прилетал домой и наш министр (здравоохранения) тоже находится в ЦКБ. Я говорю, что мы в Грозном и у меня нету самолета", — заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram со страницы министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова. Трансляция велась из автомобиля, которым управлял Кадыров в поездке по центру Грозного.
Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.