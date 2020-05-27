Цены на авиабилеты по России вырастут во второй половине лета

Сервис для путешественников "Biletix" сообщил о то, что цены на авиаперелеты по России обычно вырастают во второй половине туристического сезона.

Эксперты проанализировали данные бронирований и пришли к выводу, что рост цен на билет может быть зафиксирован и в этом году.

Так, в прошлом году средний чек на поездку в Сочи и обратно из Москвы в июне был 2825 рублей, а в августе уже 8400 рублей.