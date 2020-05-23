На Армавирский завод отправили комиссию

Работники армавирского машиностроительного завода стали жаловаться на задержку зарплат и нарушения условий труда. Поручением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Армавир поедет проверка, которая выяснит все обстоятельства и накажет виновных.

Кондратьев поручил комиссии оперативно разобраться в этой ситуации. А после проверки администрация Краснодарского края будет принимать дальнейшие действия, если нарушения подтвердятся.