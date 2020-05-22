На остановке в Москве нашли предмет, похожий на гранату

Представитель экстренных служб Москвы сообщил агентству РИА "Новости" о том, что на остановке общественного транспорта в Москве нашли предмет, похожий на гранату. На место находки вызваны саперы.

"На остановке общественного транспорта на Новокуркинском шоссе найден предмет, похожий на гранату", — сказал собеседник агентства.

По его словам, опасное место находки уже оцеплено. Ожидается прибытие команды саперов.