Представитель экстренных служб Москвы сообщил агентству РИА "Новости" о том, что на остановке общественного транспорта в Москве нашли предмет, похожий на гранату. На место находки вызваны саперы.
"На остановке общественного транспорта на Новокуркинском шоссе найден предмет, похожий на гранату", — сказал собеседник агентства.
По его словам, опасное место находки уже оцеплено. Ожидается прибытие команды саперов.
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