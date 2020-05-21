Жена пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка выписалась из больницы после лечения от COVID-19. Дмитрий Песков еще находится под присмотром врачей.
Жена представителя Кремля сообщила о своем хорошем самочувствии.
"Все хорошо, спасибо", — сказала Навка каналу "360".
Ее муж Дмитрий Песков продолжает лечение, но уже чувствует себя хорошо.
"Идет на поправку, но еще остается в больнице", — заключила Навка.
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