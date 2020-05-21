Супруга пресс-секретаря президента Татьяна Навка выписалась из больницы

Жена пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка выписалась из больницы после лечения от COVID-19. Дмитрий Песков еще находится под присмотром врачей.

Жена представителя Кремля сообщила о своем хорошем самочувствии.

"Все хорошо, спасибо", — сказала Навка каналу "360".

Ее муж Дмитрий Песков продолжает лечение, но уже чувствует себя хорошо.