Число заражений коронавирусом в Москве превысило 155 тысяч человек. За последние сутки их число выросло на 2913.
Данные приводит оперативный штаб. Сообщается, что большинство новых пациентов младше 65 лет:
🔹 42,5% — от 18 до 45 лет.
🔹 33,4% — от 46 до 65 лет.
🔹 9,9% — от 66 до 79 лет.
🔹 5,7% — старше 80 лет.
🔹 8,5% — дети.
За сутки в столице вылечились от коронавируса 3746 человек, скончались - 68 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 40 682 человек.
Всего с начала эпидемии в столице зарегистрировано 155 219 случаев инфицирования COVID-19. В Москве ограничительные меры продлены до 31 мая.
С 12 мая пассажиры общественного транспорта, покупатели магазинов должны быть в масках и перчатках. По словам мэра Сергея Собянина, 95-98% пассажиров столичного метро ездят в масках, 93% москвичей соблюдают требования личной безопасности в магазинах.
Эксперты ожидают, что после эпидемии огромное количество россиян уедут из регионов и направятся в Москву и Санкт-Петербург. В первую очередь это будут жители Чувашии, Башкирии, Самарской, Омской и Нижегородской областей.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Недавно стало известно о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков уже несколько месяцев не живут вместе.