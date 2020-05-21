Более 155 тысяч случаев коронавируса зарегистрировано в Москве

Число заражений коронавирусом в Москве превысило 155 тысяч человек. За последние сутки их число выросло на 2913.

Данные приводит оперативный штаб. Сообщается, что большинство новых пациентов младше 65 лет:

🔹 42,5% — от 18 до 45 лет.

🔹 33,4% — от 46 до 65 лет.

🔹 9,9% — от 66 до 79 лет.

🔹 5,7% — старше 80 лет.

🔹 8,5% — дети.

За сутки в столице вылечились от коронавируса 3746 человек, скончались - 68 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 40 682 человек.

Всего с начала эпидемии в столице зарегистрировано 155 219 случаев инфицирования COVID-19. В Москве ограничительные меры продлены до 31 мая.

С 12 мая пассажиры общественного транспорта, покупатели магазинов должны быть в масках и перчатках. По словам мэра Сергея Собянина, 95-98% пассажиров столичного метро ездят в масках, 93% москвичей соблюдают требования личной безопасности в магазинах.

Эксперты ожидают, что после эпидемии огромное количество россиян уедут из регионов и направятся в Москву и Санкт-Петербург. В первую очередь это будут жители Чувашии, Башкирии, Самарской, Омской и Нижегородской областей.