Почти все москвичи носят маски в общественном транспорте и магазинах

Большинство жителей Москвы носят защитные маски. Они требуются при поездках в общественном транспорте и такси, нужны при походе в магазин. По словам мэра столицы Сергея Собянина, добиться исполнения масочного режима удалось.

"Мы ввели масочный и перчаточный режимы в метро и в магазинах. Добились за последнюю неделю того, что 95% — 98% в метро соблюдают этот режим, 93% соблюдают это в торговле. И это хорошая история, когда сами граждане заботятся о том, чтобы и они сами защитили себя, и окружающих. И надо продолжать этот контроль", — пояснил Сергей Собянин.

Стоит отметить, что в последние дни в Москве суточная статистика по новым заболевшим пошла на спад. Так, 20 мая оперативный штаб сообщил о 2699 новых заболевших, днем ранее их было 3545, а в понедельник — 3238 человек. При этом за сутки в столице от коронавируса скончались 75 пациентов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в России предложили ввести пособие на приобретение масок и перчаток. С такой инициативой выступил Национальный родительский комитет.