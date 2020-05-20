В Москве за сутки скончались 75 человек. У них был лабораторно подтвержден коронавирус.
Данные приводит оперативный штаб. Сообщается, что у всех жертв инфекции также была пневмония и сопутствующие хронические заболевания.
А вот вылечились за указанный период 5440 человек.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает расти. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 5440 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 36936", — сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве спасатели провели повторную дезинфекцию шести столичных вокзалов. Работы прошли на Ленинградском, Ярославском, Курском, Рижском, Савеловском и Киевском вокзалах. За несколько дней 20 человек личного состава обработали более 76 тысяч квадратных метров. На это ушло более 15 тонн специального дезраствора.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что перчаточно-масочный режим множит протестные настроения. Людям непонятно, почему они должны носить неудобные средства индивидуальной защиты, когда у врачей даже нет единого мнения об их необходимости.
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