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Источник Правда.Ру

В России предложили ввести пособие на приобретение масок и перчаток

Политика

Национальный родительский комитет обратился к правительству  с предложением ввести для граждан России специальное пособие, предназначенное для покупки средств индивидуальной защиты в период пандемии COVID-19. 

Известно, что сейчас во многих российских регионах сейчас введен масочный режим, но не все жители России могут приобрести необходимые средства индивидуальной защиты.

От чего будет зависеть размер пособия?

Сообщается, что данные выплаты должны быть ежемесячными. Размер выплат будет зависеть от средних цен на средства защиты в том или ином регионе. Также сумма пособия будет рассчитана исходя из того, чтобы человек мог купить минимум одну маску в день.

Также сообщается, что пособие можно заменить на получение необходимого количества масок и перчаток на бесплатной основе.

Ранее "Правда.Ру" врач-хирург объяснил, как правильно надевать медицинскую маску.  Важно помнить, что маску нужно держать только за резинки, трогать полотно руками нельзя.  Что касается перчаток, то надевать и снимать их нужно так, чтобы при этом не дотрагиваться до их наружной стороны.

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Темы коронавирус правительство рф медицинские маски национальный родительский комитет
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