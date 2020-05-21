Более 3,7 тысячи жителей Москвы вылечились от коронавируса за сутки

Жизни 68 человек за сутки унес коронавирус. Данные по Москве приводит оперативный штаб.

Сообщается, что у всех погибших был лабораторно подтвержден COVID-19, пневмония и ряд сопутствующих хронических заболеваний.

А вот полностью поправиться смогли еще 3746 жителей столицы.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3746 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 40682", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Дать какие-то прогнозы по развитию ситуации с коронавирусом в России сейчас сложно. Такое мнение высказал президент РАН Александр Сергеев. По его словам, наибольшее беспокойство вызывает то, что у нас не уменьшается уровень смертности от COVID-19. Второй момент — продолжительный срок ожидания вакцины. Она может быть готова не раньше, чем через несколько месяцев.

Всемирная организация здравоохранения заявила: 20 мая стал рекордным днем по заражениям коронавирусом в мире. За сутки опасное заболевание выявлено у 106 тысяч человек.