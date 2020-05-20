Пресс-служба ГУМВД России по Челябинской области сообщила о патрульном автомобиле ДПС, который сбил женщину во время погони за нарушителем.
По данным полиции Троицка, экипажу ДПС поступило сообщение о нетрезвом водителе, который грубо нарушает правила дорожного движения. Во время погони за нарушителем автомобиль ДПС сбил пешехода.
"Сотрудники ГИБДД незамедлительно выдвинулись на задержание транспортного средства. Около 17.00 (15.00 мск) вблизи дома 82 по улице Гагарина патрульный автомобиль ДПС, двигаясь с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход, женщина 30-35 лет, получила травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении.
Пострадавшая доставлена в больницу с множественными переломами.
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