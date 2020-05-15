Москву 16 мая продезинфицируют

Дороги и общественные пространства Москвы обработают специальным дезинфицирующим раствором. Обработка запланирована на 16 мая.

Такие масштабные дезинфекции проводятся в столице еженедельно.

"Главная задача дезинфекции — предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая ситуация остается сложной, а дезинфекция, по оценкам специалистов, — одно из самых эффективных средств профилактики. В рамках мероприятия будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов", — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

За четыре часа специалисты обработают свыше 300 миллионов квадратных метров различных площадей. Особое внимание уделят территориям больниц и поликлиник, территориям перед входом в метро, остановкам общественного транспорта, подземным и надземным переходам, общественным туалетам. На дезинфекцию Москвы выйдет порядка 70 тысяч коммунальщиков.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в московском метро изменились технологии уборки.